Het blijft toch opletten: eergisteren nog vijftiende in klassement en vol voor de bollen, nu naar huis met corona

Het was al een veeg teken op weg naar Alpe d'Huez donderdag toen hij vroeg moest lossen en uiteindelijk 28 minuten verloor. Nu is er meer duidelijkheid.

Warren Barguil stond vijftiende in het klassement voor de rit van gisteren, maar tuimelde naar plek 24. Bovendien had hij al 30 punten in het bergklassement en werd hij daar ook een concurrent voor Geschke en co.

Einde verhaal

Aanvallen zat er donderdag echter nooit in, integendeel. Het was harken voor de man die woensdag nog bijna de ritzege had gepakt en toen nog heel sterk was in de groep met van Aert. Uiteindelijk kwam hij zelfs ten val.

Nu heeft hij echter positief getest op het coronavirus en dus gaat de Fransman naar huis. Quintana is zo een belangrijke pion kwijt.