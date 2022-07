Louis Meintjes 2e op Alpe d'Huez: "Tom Pidcock was sterker"

Louis Meintjes is op Alpe d'Huez op een 2e plaats geëindigd. Achteraf moest hij toegeven dat Tom Pidcock de betere was.

Na de rit was Louis Meintjes tegelijk gelukkig en teleurgesteld: "Ik ben teleurgesteld omdat deze dag nog mooier had kunnen geweest zijn en omdat het verschil met de 1e plaats groot is. Anderzijds heb ik mij wel aan de rest kunnen tonen."

Meintjes zat samen met Kobe Goossens in de ontsnapping. "Dat was het plan", zei hij. "Maar dat ging niet van een leien dakje. Goossens vertrok als eerste en in het peloton was er een valpartij, waardoor ik niet meteen kon reageren. Bovendien leek het peloton akkoord te zijn met de ontsnapping. Ik ben dan met de hulp van Georg Zimmermann naar voren gereden."

HOGER IN HET KLASSEMENT

De ontsnapping kon uiteindelijk wegblijven en Meintjes was met de besten overgebleven. Tom Pidcock viel aan en Meintjes volgde hem van kortbij: "Ik deed dat bewust, zodat Pidcock voluit moest gaan. Ik kon ook meteen het kloofje dichtrijden, maar dan had hij kunnen vertragen en weer versnellen. En dat zou voor hem beter geweest zijn. Uiteindelijk brak ik als eerste en moest ik toegeven dat Pidcock de betere was."

Dankzij de ontsnapping is Meintjes kunnen opschuiven naar een 13e plaats in het algemeen klassement. "We zullen zien wat er de volgende dagen nog mogelijk is. We waren opnieuw dicht bij een van onze grote doelen dit seizoen en we zullen blijven proberen", besloot Meintjes.