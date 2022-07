Vluchters aan het feest: ex-wereldkampioen volgt De Gendt op in Saint-Etienne

In de Tour de France waren we klaar voor rit 13. Daarin waren het uiteindelijk de vluchters die aan het langste eind trokken, met dank ook een beetje aan de omstandigheden.

Zeven renners raakten weg in de rit van Bourg d'Oisans naar Saint-Etienne over zo'n 192 kilometer, maar het peloton leek aanvankelijk wel op weg naar controle.

Jasper Philipsen en Caleb Ewan hadden hun hoofd gezet op de etappe en stuurden enkele renners op pad om de vlucht met Houle, Pedersen, Simmons, Jorgenson, Ganna, Küng en Wright tot de orde te roepen.

Pedersen doet het

Na een valpartij van Ewan was het echter snel gedaan met het werken van Lotto-Soudal en de mannetjes van Philipsen waren snel opgesoupeerd. Ook de mannen van Groenewegen/Matthews probeerden nog even, maar kwamen er nooit meer bij.

Voorin werd de kopgroep in twee delen gesplitst, in een sprint met drie stond er uiteindelijk geen maat op Mads Pedersen. Wright en Houle vervolledigden het podium, Wout van Aert deed met zevende plaats (en acht punten in de tussensprint) al bij al opnieuw goede zaken voor de groene trui - in zoverre dat nog nodig zou zijn.