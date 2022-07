Baloise Ladies Tour wordt eentonig: na vijf ritten nog steeds maar twee vrouwen aan het feest, wereldkampioene ongenaakbaar in tijdrit

De Baloise Ladies Tour levert voorlopig op wat we er allemaal van verwachten. Na een proloog, drie ritten in lijn en een tijdrit hebben we nog steeds maar twee vrouwen aan het feest gehad.

Ellen van Dijk had de proloog gewonnen in de Baloise Ladies Tour, daarna was het drie keer aan Lorena Wiebes in de sprint.

Veel te sterk

De Nederlandse probeerde nu haar leiderstrui te verdedigen in een tijdrit van zestien kilometer in Knokke-Heist.

Dat zou niet lukken, want Ellen van Dijk was opnieuw veel te sterk voor iedereen. Kröger werd tweede op 44 seconden, Cordon-Ragot verloor er 46 en leidster Wiebes 51. In de stand heeft van Dijk een bonus van 31 seconden op Wiebes.