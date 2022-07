"Pogacar zal Vingegaard vooral zenuwachtig gemaakt hebben": analisten duidelijk, van Aert en ploegleider reageren ferm

Tadej Pogacar gooide op meer dan 180(!) kilometer van de streep in Mende de knuppel in het hoenderhok. En even ging Jonas Vingegaard zélf in de achtervolging. Uiteindelijk verloor hij geen seconden, maar misschien wel even de pedalen of kalmte?

"Of er bij ons paniek was? Neen, niet echt. Er zat nog een man of 50 in het peloton en wij waren met z'n vijven goed vertegenwoordigd. Op het einde reed ik goed tempo, maar ik heb het geel niet gered", aldus Wout van Aert in een reactie bij Sporza. "Een dol begin hadden we verwacht, maar niet zozeer een aanval van Tadej Pogacar", analyseerde ploegleider Frans Maassen dan weer. © photonews "Er was nooit paniek. We hadden 5 man vooraan en iedereen moest vol aan de bak. Tiesj (Benoot) ging even over de rekker, maar al bij al hadden we het onder controle." Instinct Analist Serge Pauwels zag het anders: "Pogacar zag dat Vingegaard niet voorin zat, en probeerde het dan maar eens. Is dat dom? Neen. Ik denk vooral dat hij Vingegaard zenuwachtig heeft gemaakt. Zijn instinct is de kracht van Pogacar." "Dankzij - wederom- geweldig werk van Wout van Aert, leidde de poging uiteindelijk tot niets. Het is toch geweldig hoe hij die ploeg kan dirigeren. Hij heeft de waarde van twee renners."