Vlucht krijgt héél veel voorsprong, De Cauwer zet dromende Schotte op zijn plaats: "Weg met die gedachten, dat mag je echt niet herhalen"

In rit 14 van de Tour de France op weg naar Mende liep de kopgroep wel héél ver weg. En zo kwam Louis Meintjes in het klassement virtueel opnieuw wat tussen de mensen. Het deed even dromen.

Louis Meintjes stond voor de etappe van zaterdag op plaats dertien in het klassement, op 15 minuten en 46 seconden. In de rit naar Mende kreeg hij echter een ferme voorgift van het peloton. Toen dat opliep tot elf minuten, noopt het Renaat Schotte tot dromen in de liveuitzending bij Sporza: "Op de duur ga je misschien toch nog een scenario zien waarin Meintjes heel dicht komt in het klassement. Zouden ze bij Jumbo-Visma dat geel willen afgeven?" Weg met die gedachten Waarop José De Cauwer meteen van wal stak: "Wat je nu zegt mag je echt niet meer herhalen. Nee, weg met die gedachte, helemaal niet. Waar haal je het uit, waar haal je het uit? Elf minuten? Natuurlijk staat dat er ..." "Neen. Met zo'n team de trui weggeven waar ze zo hard hebben voor gevochten? Dat gaan ze nu niet meer doen. Morgen is er een etappe waar andere ploegen zullen werken en ik wacht tot de ploegen van Gaudu, Quintana of Mas een handje komen toesteken. Ik ben echt benieuwd."