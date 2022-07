Michael Morkov buiten tijd na hele dag voor de bezemwagen

Al vroeg in de etappe kwam Michael Mørkøv in de problemen. Op het 180 klm van de finish moest hij al lossen uit het peloton. Er volgde voor hem een lange dag voor de bezemwagen.

De organisatie was voor de rit de renners al gunstig gezind. De tijdslimiet was sowieso 20%. Ongeacht de snelheid van de etappe.

Toch moest Mørkøv vechten om binnen tijd over de finish te rijden. Hij had 53'30" om over de streep te rijden, maar hij slaagde niet in zijn missie. Exit Mørkøv en zo is Fabio Jakobsen zijn vaste laatste man in de sprinttrein kwijt. Aan de streep werd Mørkøv onder meer door Tourbaas Christian Prudhomme getroost.

He fought incredibly, rode alone the last 180 kilometers of this fast, hard and sweltering hot #TDF2022 stage and made us all proud, despite not finishing inside the time limit.@MichaelMorkov, you’re the man 👏



Massive respect 👊



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/jtE1BWvItO