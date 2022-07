Primoz Roglic geeft er de brui aan en geeft op daags voor rustdag

Primoz Roglic startte als kopman en grote uitdager van Tadej Pogacar maar kreeg af te rekenen met pech in de kassei-etappe toen hij ten val kwam en meer dan twee minuten verloor op Pogacar.

In de Alpen viel Roglic samen met Vingegaard slag om singer aan om de gele trui van Pogacar te bedreigen en dat lukte ook. Op de Col du Granon kwam Pogacar de man met de hamer tegen en snelde Vingegaard naar het geel.

Maar het was in die Alpen ook snel duidelijk dat wanneer de favorieten versnelden, dat Roglic niet mee kon. In de stand is Roglic teruggezakt naar plaats 21 met meer dan een halfuur achterstand. Door blessures blijkbaar want team Jumbo Visma laat weten dat Roglic niet meer van start zal gaan in de 15e etappe richting Carcassone. Een opvallende keuze aangezien de etappe relatief vlak is en er daarna een rustdag volgt.

"Ik ben trots op mijn bijdrage in de stand tot nu toe en ik geloof erin dat we het geel en het groen zullen pakken. Maar om mijn blessures de kans te geven om te genezen, zal ik niet starten", klinkt het.

Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour



“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO