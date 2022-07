Voorbeschouwing rit 15: Opnieuw een kans voor de sprinters of halen vluchters het?

Wat zal het worden in de Tour vandaag? Het is een vraag waarop we zelf het antwoord schuldig moeten blijven.

Geen zware rit

De 202 kilometer die het peloton vandaag moet afleggen tussen startplaats Rodez en finishplaats Carcassone worden wordt door de organisatie beschouwd als een vlakke etappe met 50 punten voor groen op te rapen aan de finish. De realiteit is echter anders.

Het is niet dat de etappe zo zwaar is als die van Longwy of Lausanne, die ook 50 punten opleverde voor het groene klassement, maar na twee weken kan het weleens anders uitdraaien.

Wat wordt de tactiek?

De vorige etappe die kon uitdraaien op een sprint werd gewonnen door Mads Pedersen omdat Alpecin al het vuile werk alleen moest doen en BikeExchange pas veel te laat in de achtervolging ging. Krijgen we opnieuw zo'n scenario?

Op 35 kilometer van de finish ligt de top van de Côte de Cammazes, een klim van derde categorie die 5 kilometer lang is. Als Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck daar doortrekken, kunnen ze Groenewegen en/of Jakobsen weleens overboord gooien en groeit de kans voor een derde ritzege van Van Aert of een eerste van Jasper Philipsen.

#TDF2022 🇫🇷 Stage 1⃣5⃣



This stage preceding the last rest day might be an opportunity for sprinters



🚩 Rodez

🏁 Carcassonne

📏 202.5km

🕰 13h05-17h50 pic.twitter.com/NVgwxLoHa1 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) July 17, 2022

En wat met Lotto-Soudal? De Belgische formatie wou twee dagen geleden ook wel sprinten met Caleb Ewan maar hun Australische spurtbom kwam ten val. Gisteren moest Ewan een hele dag achtervolgen en kwam hij pas een kwartier later binnen. Sparen voor Parijs of vandaag al proberen?

Alles zal afhangen van de samenstelling van de kopgroep. Sturen ploegen opnieuw 20 renners vooruit? Dan is de kans klein dat we zullen sprinten. Zal Jumbo-Visma rijden voor Wout van Aerrt? Het is vooral een verhaal van willen werken, daags voor de rustdag.