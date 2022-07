Bijltjesdag? Eerste opgave tijdens rustdag Tour de France is alvast een feit

De derde en laatste rustdag in de Tour de France is ook het moment om eens op te meten hoe het gestel nog is. En dus kan het - los van het coronaprobleem - opnieuw bijltjesdag worden.

Een eerste opgave mag alvast genoteerd worden. Jakob Fuglsang zal niet meer van start gaan in de zestiende rit. Gebroken rib Hij heeft een gebroken rib, zo is ondertussen duidelijk geworden. En dus gaat de Deen van Israel-Premier Tech naar huis. Fuglsang was in week een op weg naar Longwy nog mee in de ontsnapping met Wout van Aert en liet zich ook in week twee nog een paar keer zien. Nu is het echter over en sluiten.