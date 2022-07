Geraint Thomas over de opgaves bij Jumbo-Visma: "Dat maakt het alleen maar interessanter"

Geraint Thomas staat 3e in het klassement en zag 2 opgaves bij Jumbo-Visma. "Dat maakt het alleen maar interessanter", zei hij bij CyclingNews.

In de 15e rit verloor Jumbo-Visma 2 renners. Primoz Roglic kwam niet meer aan de start en Steven Kruijswijk viel letterlijk weg. Onder meer CyclingNews vroeg aan Geraint Thomas zijn mening daarover.

"Het is voor hen zeker niet goed om 2 renners te verliezen", zei Thomas. "Roglic had na zijn val het moeilijk, maar hij reed nog behoorlijk goed. Over Kruijswijk kan ik niet echt iets zeggen. Ik heb zijn val niet zien gebeuren. Het feit is wel dat die 2 opgaves het interessanter zal maken, maar ik wil er verder niet over nadenken. Ik ben wil eerst verder genieten van mijn rustdag."

Thomas staat na 15 ritten 3e op 2'43" van Jonas Vingegaard: "Ik sta waar ik moet staan. Opschuiven zal moeilijk worden met Vingegaard en Tadej Pogacar voor mij, maar ik lig voor op de rest en dat is mooi."