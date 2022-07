Ben Hermans heeft al maanden corona: "Ik voel me nog altijd geen 100%"

Ben Hermans heeft al enkele maanden corona. Toch lijkt het einde van zijn lijdensweg in zicht. Zo vertelde hij aan Sporza Tour op Radio 1.

In het voorjaar liep Ben Hermans corona op: "De besmetting viel mee, maar ik ben blijven koersen zonder dat ik wist dat ik positief was. Dat is mijn grootste fout geweest. De uiteindelijke diagnose was long covid." Long covid is dat een besmet persoon nog heel lang de gevolgen kan ondervinden na een besmetting.

Hermans trainde al die tijd niet. "Pas vorige maand ben ik weer begonnen met trainen", zei hij aan Sporza Tour op Radio 1. "Ik voel dat ik nog altijd meer tijd nodig heb om te recuperen en mijn lichaam nog niet volledig hersteld is. Het is iets van de lange adem."

PROBEREN IN SPANJE

"Gelukkig krijg ik steun van mijn ploeg", ging Hermans verder. "Ik mag zelf aangeven wanneer ik me weer goed voel. Volgende week wil ik proberen in Spanje. Voorlopig enkel nog maar eendagskoersen. Nog geen rittenkoersen. Ik krijg nog altijd reactie. Na een training krijg ik hartkloppingen en slaap ik niet goed."