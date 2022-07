Na dominantie in Baloise Ladies Tour op naar het grote doel voor Wiebes: "Mooie voorbereiding op Tour de France"

Altijd maar weer Wiebes: dat was het verhaal van de Baloise Ladies Tour. Qua voorbereiding op de Tour de France kan dat wel tellen.

Vier ritten in lijn stonden op het menu in de Baloise Ladies Tour, vier keer kwam Lorena Wiebes als eerste over de streep. Wielerkrant sprak met de renster die heerste op de Belgische wegen. "Het is erg fijn dat je niet geklopt wordt in de sprints. Het is een mooie voorbereiding op de Tour de France."

Zeker en vast: om zo naar de Tour de France Femmes te gaan, moet een heerlijk gevoel geven. "Het doet altijd heel goed om zo dominant te zijn. Het team heeft ook heel goed gewerkt en ik heb ook een rit gewonnen vanuit een kopgroep van tien vrouwen", verwijst Wiebes naar haar zege in Herzele. "Het waren dus niet enkel massasprints."

KIEZEN TUSSEN GIRO EN TOUR

De sprintster van DSM reed in 2021 de Giro, in 2022 niet. "Je moest een keuze maken. Marianne Vos heeft een halve Giro gereden. Charlotte Kool nam bij ons de sprintritten voor haar rekening. Het was van in het begin van het seizoen zo afgesproken dat ik de Baloise Ladies Tour zou rijden. Jammer dat de Giro en de Tour zo kort op mekaar volgden, maar misschien zal het in de toekomst wel meer gespreid zijn."

Op haar 23ste lijkt Wiebes helemaal klaar om succes te boeken in de eerste Tour onder de naam Tour de France Femmes. "Ik heb er alles aan gedaan om goed te zijn. Ik ben blij dat de instap in de Tour dit jaar is en niet in 2018 toen ik maar pas begon. Ik heb ondertussen ook de Giro kunnen rijden en zo ervaring kunnen opdoen."

RUSTIGE AANLOOP NAAR DE START

Het is nu vooral aftellen naar de start. "Het is een vrij rustige week in de aanloop naar de Tour. Het is nu vooral herstellen van de Baloise Ladies Tour. Ik heb nog niets verkend, we gaan deze week nog wel een etappe verkennen. Ik ben benieuwd wat het gaat geven."