Ook broers Roodhooft weten niet precies wat er met Van der Poel aan de hand is: "Hem niet laten starten geen optie"

Dankzij Philipsen konden de broers Roodhooft wel vieren in de Tour, maar de passage van Van der Poel blijft toch ook aanzetten tot nadenken.

De broers Roodhooft namen op de rustdag de tijd om het met de verzamelde pers, met onder meer HLN en HNB, te hebben over Mathieu van der Poel. "Hij is niet goed. Dat weten we", aldus Philip Roodhooft. Meer kunnen ze bij Alpecin-Deceuninck eigenlijk ook niet zeggen. "Als we precies zouden weten waarom hij niet goed is, dan was er geen probleem", redeneert Christophe.

Was deelnemen aan de Tour na het rijden van een attractieve Giro niet te veel hooi op het vork nemen? "We hadde niet veel anders kunnen doen", meent Christophe Roodhooft. "Zijn basis was niet breed voor het klassieke voorjaar, maar hem niet laten starten, is geen optie. Had hij het tweede deel van de Giro moeten rijden? Daar kun je over discussiëren, maar hij heeft wel heel Italië kunnen beroeren."

PAS NA DE TOUR PLANNEN MAKEN

In elk geval had de situatie van Van der Poel een impact op de rest van de ploeg, die veertien dagen moest wachten op een Tourritzege. "De kopman marcheerde niet, dat woog op de groep", geeft Philip aan. "Pas na de Tour zullen we een plan maken voor Mathieu", onthult Christophe Roodhooft. "Nu heeft hij tijd die niet wordt ingevuld. Dat is misschien goed."