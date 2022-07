VOORBESCHOUWING RIT 16: afdaling na twee klimmen van eerste categorie, valt Pogačar desalniettemin toch aan?

Na de rustdag hervat de Tour met een rit over twee klimmen van eerste categorie. Als Pogačar zijn belofte over het grijpen van elke kans om aan te vallen wil nakomen, mogen we dus iets verwachten, ondanks de afdaling in de finale.

Het Tour-peloton trekt zich opnieuw in gang in Carcassonne, in de aankomstplaats van de vorige etappe. De renners vertrekken daar voor een rit van 178,5 kilometer naar Foix. Als ze daar aankomen, zullen ze vier beklimmingen achter de rug hebben. De Côte de Saint-Hilaire (4e categorie, 1,5 km aan 6,6%) en Col de l'Espinas (3e categorie, 5,3 km aan 5%) komen er na de start al snel aan.

Dit zijn opwarmertjes voor wat later in de etappe nog volgt en geeft vooral de kans aan vluchters om bergop met een versnelling uit te pakken die hen toestaat afstand te nemen van de grote menigte. Deze rit is dan ook een kans voor een klimmer, of op zijn minst een renner die op de beklimmingen uit de voeten kan, om het af te maken na een ontsnapping.

Vanuit Belgisch standpunt denken we daarbij vooral aan Dylan Teuns die zeker nog wel een poging in zich heeft. Andreas Kron van Lotto Soudal is ook zeker in staat om een rit te winnen in deze Tour, als de factor geluk hem eens niet in de steek laat. Fred Wright maakte indruk in de rit die door Pedersen gewonnen werd. Ook voor Kämna is dit wel iets als hij zijn beste benen kan terugvinden.

Wie in de vlucht van de dag zit, moet dan wel standhouden op de Port de Lers (1e categorie, 11,4 km aan 7%) en de Mur de Péguère (9,3 km aan 7,9%). De Mur de Péguère is dus het steilste wat deze etappe te bieden heeft. Als Pogačar een kans ziet om Vingegaard onder druk te zetten, is het dus op deze klim. Al is het twijfelachtig of hij hem hier kan afschudden, aangezien dat in de vorige bergritten niet is gebeurd.

Moet er dan toch iets rechtgezet worden, dan zullen ze bij Jumbo-Visma hopen dat Wout van Aert weer een superdag kent. Als hij er nog bij is op de slotklim, kan hij zeker nog van dienst zijn in de afdaling. Op de top van de Mur de Péguère is het immers nog 27 kilometer tot aan de aankomst. Het grootste deel van de finale speelt zich af in dalende lijn.