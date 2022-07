Dylan Teuns heeft last van de hitte in de Tour

Dylan Teuns is 7e geëindigd in de rit naar Foix. Achteraf klaagde hij bij Het Nieuwsblad over de hitte.

Opnieuw zat Dylan Teuns in de ontsnapping van de dag. Maar hij moest 5 renners laten wegrijden en aan de streep verloor hij de sprint voor de 6e plaats van Aleksandr Vlasov.

Aan Het Nieuwsblad zei Teuns dat hij gestreden had voor wat hij waard was, maar hij had meer last van de hitte dan met de concurrentie. Op de Port de Lers ging het nog. Hij had goed ingedeeld, blies zich nooit op en raapte de renners die wel versneld hadden een voor een op. Uiteindelijk moest hij op de Mur de Péguère toch buigen.

NOG ALTIJD HOOPVOL

Zo wordt de kans alsmaar kleiner dat Teuns net als in zijn vorige Tourdeelnames een rit wint. Is hij dan minder? Volgens Teuns zelf niet. Het zit gewoon niet mee met het weer volgens hem. De extreme hitte ligt hem minder goed. Toch blijft Teuns hoopvol voor een ritzege. Al beseft hij dat het door de strijd in het klassement moeilijk zal worden, maar hij gaat blijven proberen. Anders vindt Teuns dat hij beter terug naar huis gaat.