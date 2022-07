Corona blijft aanwezig in de Tour: ook Damiano Caruso en Imanol Erviti komen niet meer aan de start

Toen waren ze nog met 141. Het Tourpeloton wordt nog steeds kleiner. In de aanloop naar rit 18 testten 2 renners positief op corona. Ze kwamen niet meer aan de start.

Damiano Caruso was al de 2e bij Bahrain-Victorious die opgaf. Eerder gaf Jack Haig al op. Alle andere renners en stafleden van het team testten negatief op corona.

🏥 Unfortunately, @CarusoDamiano will not start stage 18 of @LeTour following a positive Covid-19 test after showing mild symptoms.



All other riders and staff returned negative tests.



Get well soon Damiano!#RideAsOne #TDF2022



📸 @therussellellis pic.twitter.com/J7kuo2KpPT