Geraint Thomas ziet af maar is wel op weg naar het Tour-podium: "Pogačar verdiende de zege, chapeau voor hem"

Pogačar voorbijsteken zal niet meer lukken. Wel is Geraint Thomas op weg om het Tour-podium te halen, voor de derde keer in zijn carrière.

Thomas was in de rit naar Peyragudes de vierde beste man in koers, de derde beste onder de klassementsmannen. "Ik voelde me best oké, maar had minder overschot dan eerder in de koers. Ik voelde me niet top", bekent Thomas, die het tempo van McNulty niet kon volgen.

ERVARING

"Ik nam het besluit om te wachten op een groep met achtervolgers in plaats van in het rood te gaan om de aansluiting te maken", gebruikte Thomas zijn ervaring om de schade te beperken. "Het risico was dat je dan zou ontploffen en nog meer tijd zou verliezen. Ik spaarde dus wat energie en kon nadien een behoorlijk tempo rijden tot op de streep."

Zelf neemt hij afstand van haast iedereen die achter hem in het klassement staat. De eerste twee nemen dan weer verder afstand van Thomas. "Goed gedaan van UAE, ze namen het echt in handen. Pogačar verdiende de zege, chapeau voor hem."