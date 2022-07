Goossens staat klassementsman Intermarché lang bij: "Vertrouwen dat hij doel van top tien in Parijs kan waarmaken"

Voor Kobe Goossens is de Tour een ervaring. Hij ziet hoe de klassementsman van Intermarché de top tien in Parijs wellicht zal halen.

"De intensiteit is de hele dag hoog gebleven en ik kon Louis Meintjes een lange tijd vergezellen", blikt Kobe Goossens terug op de zeventiende rit. Zelf rijdt hij na een valpartij wellicht rond met een breukje, maar hij geniet nog altijd van zijn eerste Tour. "Mijn goed gevoel kwam op de eerste beklimming naar boven, ik kon een goed ritme vinden."

In de finale wachtte Zimmermann, die mee was gegaan in de vlucht, Meintjes dan op. "Met nog één bergetappe te gaan in deze Tour is Louis momenteel in een driestrijd voor de zesde plaats verwikkeld, met Romain Bardet en Aleksandr Vlasov. We zullen er in de laatste Pyreneeënetappe alles aan doen om het voor hem mogelijk te maken om de tijdrit in een gunstige positie te beginnen."

Meintjes is tijdens deze Tour gegroeid

Meintjes staat momenteel mooi zevende en heeft een aanzienlijke voorsprong ten opzichte van de nummer 9 in de stand. "We hebben er vertrouwen in dat hij ons collectief doel van een top tien in Parijs kan waarmaken. Hij is tijdens deze Tour enkel gegroeid. Ik besef nu hoe belangrijk zijn aanwijzingen tijdens de eerste week waren."

Veel leren doet Goossens sowieso, ook al is het fysiek niet altijd gemakkelijk. "Mijn valpartij heeft een serieuze impact op mijn persoonlijke prestaties, maar ik ben vastberaden om tot in Parijs het uiterste van mezelf te geven", benadrukt de 26-jarige renner uit Tremelo.