Onwezenlijke van Aert: "Voor hem is koers echt met de Playstation spelen"

Wat Wout van Aert allemaal laat zien in deze Tour de France is werkelijk fenomenaal aan het worden. Ook in de Alpen was hij opnieuw een van dé absolute smaakmakers. Als aanvaller én als helper.

"Wout van Aert blijft onwezenlijk sterk”, aldus Marc Sergeant in Het Nieuwsblad. “Op de Galibier reed hij weg van de rest zonder het in de gaten te hebben. Hij heeft de kopgroep daar in zijn eentje uiteengerammeld.” Luxe “Op het frontale beeld zag je de gezichten van de renners achter Wout … Dat beeld zei alles. De jonge renners hebben enorm veel respect voor de groene trui.” “Wat een luxe voor Jumbo-Visma. Ze hebben iemand die je kan doen laten wachten, renners kan doen terugbrengen, knechten, op kop rijden, … Bij Wout is koersen op dit moment echt met de Playstation spelen.”