Volgens Tankink heeft Vingegaard geen gewonnen spel: "Als je het als gele trui af kunt maken, moet je het doen"

Vingegaard zit stevig in het geel, maar heeft hij al een kans gemist om het af te maken. Tankink weet nog niet zo zeker of ze bij zijn ex-ploeg straks wel mogen juichen.

Bram Tankink reed de vier laatste jaren van zijn eigen actieve carrière bij LottoNL-Jumbo, de voorloper van Jumbo-Visma. In Vive le Vélo analyseerde de Nederlander de uitgangspositie van Vingegaard, met het oog op de laatste Tour-dagen. "In de Ronde van Polen is 2019 is hij door het ijs gezakt. Als je hem nu bergop ziet fietsen, is hij zo verschrikkelijk koel. Het enige wat nog zou kunnen, is dat hij toch door de stress kraakt."

Met voorsprong van twee minuten mag er niets gebeuren

Vingegaard lijkt een mooie bonus te hebben, maar zo geruststellend vindt Tankink die kloof niet. "Met een voorsprong van twee minuten mag er niets gebeuren. We hebben ooit een Deen gezien die zeven minuten verloor in een tijdrit, terwijl hij echt niet in de lijn der verwachtingen lag", verwijst de ex-renner naar wat Rasmussen overkwam.

"We geloofden ook niet dat Pogačar Roglič ging kloppen in de laatste tijdrit twee jaar geleden", brengt Tankink in herinnering. "Ik zou het niet aandurven, om eerlijk te zijn." Zelf aanvallen deed Vingegaard niet meer sinds hij het geel veroverde. "Als je het als geletruidrager af kunt maken, moet je het gewoon doen. Je leest ook in de commentaren dat ze bij Jumbo-Visma blij waren dat hij er nog aanhing en er geconsolideerd was."