'Wout van Aert voegt klassieker toe aan zijn wedstrijdprogramma'

Wout van Aert heeft het groen beet in de Tour de France en gaat die in een aantal natourcriteriums laten zien. Maar er is meer.

Naast de races in Quebec en Montreal en (minstens) drie natourcriteriums, gaat Wout van Aert toch nog wat anders doen. San Sebastian Zo gaat de sterke Belg ook de Clasica San Sebastian toevoegen aan zijn programma, weet alvast Wielerflits te melden. Op de zaterdag na de Tour de France kan hij zijn topvorm proberen te verzilveren met een extra klassieke overwinning. Vorig jaar was Powless er de beste.