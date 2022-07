🎥 Geen Sporza-motor meer in de Tour na de val van Nils Eekhoff

Sporza kan niet meer live naar de koers tijdens de Tour. Hun motor is geweerd en mag niet meer meerijden.

Het was een van de beelden van de dag: bij een versmalling in een dorpscentrum knalde Jack Bauer tegen een volgwagen van Team UAE Emirates. Hij kon die niet meer ontwijken. Ook reed een motor naast hem die de weg naast de volgwagen afsloot. Bauer was woest op de motard.

Daar net voor was er nog een incident. Een motor van Sporza moest naar links volgens een van de regulatoren op de motor die zelf ook naar links reed. Nils Eekhoff was hen aan het inhalen, maar kon het manoeuvre van de motards niet meer ontwijken en kwam ook ten val. Nils Eekhoff zei voor de camera van Wielerflits dat hij de val goed overleefd had.

Dat incident had gevolgen. Die 2 motoren werden uit de koers gehaald en ze zullen ook niet meer in de rit naar Cahors aanwezig zijn. Dus er zal geen live-interventie meer zijn van Sporza tijdens de uitzending.