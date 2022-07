Jasper Philipsen baalt na nieuwe tweede plaats: "Ik schatte een bocht slecht in, dit is een dikke gemiste kans"

Geen tweede zege voor Jasper Philipsen in de Tour, wel een tweede tweede plaats. Het inschatten van een bocht in de finale ging moeizaam. Dat verweet Philipsen zichzelf.

"Ik denk dat het mijn schuld is", was Philipsen streng voor zichzelf in een reactie bij Sporza. "Ik schatte een bocht op anderhalve kilometer van de aankomst slecht in. Het lag ook aan de omstandigheden. Het was een zware koers. Ik verwittigde mijn ploegmaat nog, maar die had mij niet gehoord. Het was chaos en ik had niet veel ploegmaats meer over."

Philipsen werd zo voor een moeilijke keuze geplaatst. "Ik moest kiezen tussen dan al vol het gat dichtrijden en daar mijn sprint te hypothekeren, en te wachten, want ik dacht dat nog andere lead-outs van achteruit gingen komen. Laporte heeft ervan geprofiteerd."

KNOP OMDRAAIEN

Moeilijk om zich daarbij neer te leggen voor de snelle man van Alpecin-Deceuninck, want de rest kon hij wel aan. "Het is een dikke gemiste kans. Dit mocht niet gebeuren. Ik heb geen andere keuze dan de knop om te draaien. Ik had goede benen, jammer dus."