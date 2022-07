Ontgoocheling logischerwijs groot bij Jasper Stuyven: "Ze pakken mij weer en dat is het, basta!"

Het mag voorlopig niet zijn voor Jasper Stuyven in de Tour. Het was weer net niet en de ontgoocheling was navenant.

Sporza strikte Stuyven aan de aankomst in Cahors even voor een korte reactie, nadat de Leuvenaar in de aanval was gegaan en tot in de slotkilometers voorop was gebleven met Wright en Gougeard. Tot Laporte erover ging. Weer net niet dus. "Zoals altijd, hé", was de vanzelsprekende reactie van Stuyven.

Die vond het niet veel zin hebben om met een uitgebreid realaas voor de dag te komen. "Er valt niet veel te vertellen, denk ik. Ze pakken mij weer en dat is het. Basta! Blijkbaar was het toch niet de goede uitval, want ik ben teruggepakt. Blijkbaar waren we niet sterk genoeg, want we zijn teruggepakt."

ROTGEVOEL

De ontgoocheling bij Stuyven is meer dan te begrijpen. "Uiteraard sta ik hier met een rotgevoel", zei de Belg van Trek-Segafredo nog vooraleer hij verder fietste richting ploegbus.