Ook Lance Armstrong zit in het kamp van de believers: "Ik denk dat Van Aert de Tour kan winnen, ja"

Kan Van Aert ooit de Tour winnen? Het is de meest gestelde vraag in de wielerwereld. Armstrong zit in het kamp van de believers.

Het onderwerp kwam aan bod in 'The Move', de podcast van Lance Armstrong. "Ik denk dat Van Aert ooit de Tour kan winnen, ja. Ik heb aan Johan Bruyneel gevraagd hoeveel hij weegt. Het zou 76 à 77 kilogram zijn. Van Aert is heel Indurain-esque. Hij heeft een ijzersterke tijdrit en heeft de power om in een stabiel, goed tempo bergop te rijden."

© photonews

Maar zou hij effectief op kunnen tegen die rasklimmers? "Hij klimt niet zo explosief als Vingegaard of Pogačar en die mannen doen nog wel een tijdje mee. En het kan zeker dat hij zo'n renner is die in een grote ronde één slechte dag heeft waarop hij alles verliest. Maar dat weet je pas als je het probeert. Bruyneel zegt dat het niet mogelijk is dat Van Aert de Tour wint. Maar ik ben daar niet zo zeker van."

In elk geval maakt Wout van Aert enorm veel indruk, zoveel is duidelijk. "Van Aert valt als groenetruidrager aan vanaf kilometer nul en wordt nog derde in misschien wel de zwaarste etappe van deze Tour", blikt George Hincapie terug op de glansprestatie van Van Aert op weg naar Hautacam. "Van Aert is een beest, een monster. Crazy."