Vlakke etappe? Peloton op zijn hoede voor... waaiers!

De Pyreneeën liggen achter ons. De strijd is gestreden in de Tour, of toch niet?

Met nog drie etappes te gaan ligt er geen noemenswaardige col meer op het parcours in de Ronde van Frankrijk. Nog twee vlakke etappes en een tijdrit maar de voorsprong van Vingegaard is geruststellend genoeg waardoor rechtblijven in de tijdrit voldoende is. Is de spanning uit de Tour? Voor de eindwinst misschien wel maar dat wil niet zeggen dat de vlakke etappe van vandaag ook een saaie etappe zal worden.

De ploegen hebben namelijk naast een app om de snelheid en wattages te meten ook een app om de windsnelheid te meten en die blaast in het voordel voor waaiers! Bijna heel de dag hebben de renners de wind zijdelings in de rug, ideaal dus voor waaiers. De winsnelheid ligt niet zo hoog maar als de kans er is, zullen sommige teams het zeker niet nalaten om te proberen het peloton in waaaiers te doen breken!