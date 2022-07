Jasper Philipsen is punten aan het scoren in de Tour de France: "Het is duidelijk dat hij een stap heeft gezet"

Stellen dat Jasper Philipsen aan een sterke Tour de France bezig is, is een open deur in trappen. Hij is zo ook punten aan het scoren bij de buitenwereld en bij de personen die hem evalueren.

Bij Sven Vanthourenhout bijvoorbeeld. Die liet eerder al doorschemeren dat hij van oordeel is dat Philipsen veel progressie heeft gemaakt in vergelijking met een jaar geleden. Dat bevestigde Vanthourenhout ook bij zijn passage in Vive le Vélo. ""Het is duidelijk dat hij een stap gezet heeft", zei de bondscoach over Philipsen in het omkaderingsprogramma. FRIS UIT DE BERGEN GEKOMEN Que vermogen zit het goed bij de snelle man van Alpecin-Deceuninck, qua zelfvertrouwen ook. "Als ik hem vergelijk met vorig seizoen dan zitten er wat meer PK's onder de motorkap. Hij is relatief fris uit de Alpen en de Pyreneeën gekomen en straalt dat ook uit." Philipsen heeft al één ritzege binnen in deze Tour. De kans bestaat nog altijd dat daar nog eentje aan toegevoegd kan worden. "Ik hoop dat hij nog eens kan sprinten op de Champs-Elysées, maar ik ben er zeker van dat er de komende jaren nog wel wat etappezeges zullen bijkomen."