🎥 Jasper Philipsen neemt revanche op de Champs-Élysées en wint de slotrit in de Tour de France

Jasper Philipsen heeft de rit op de Champs-Élysées gewonnen. Hij won met lengten voorsprong. De eindzege van Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar.

De aanloop naar de Champs-Élysées ging in tegenstelling tot de rest van de etappe aan een wandeltempo. Al was er in het begin ruimte voor wat spielerei. Bij de start vertrok Wout Van Aert met in zijn zog Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Een mooi moment voor de fotografen.

💚🤍💛 Boom! @WoutvanAert on the attack! He is followed by @TamauPogi and Jonas Vingegaard! 😂



💚🤍💛 A l'image de tout ce #TDF2022, des attaques fusent dés le départ ! @WoutvanAert attaque, suivi par @TamauPogi et Jonas Vingegaard ! 😂 pic.twitter.com/k4v69K4i5h — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

Daarna was er tijd voor enkele tradities. Alle truien gingen samen op de foto. Simon Geschke mocht als gelegenheidsdrager van de bolletjestrui mee op de foto. Ook kwam hij als 1e over de top van de enige klim van de dag. Dan was er een foto van de gele trui samen met zijn ploegmaats. Ook was er een foto voor INEOS Grenadiers, de winnaar van het ploegenklassement. Ten slotte dronk Jumbo-Visma champagne bij de volgwagen en reden ze als 1e over de streep bij de 1e passage over de finish. Tussendoor passeerde het peloton ook het Louvremuseum.

🤩 Team work makes the dream work 🤩@JumboVismaRoad riders don't forget their 3 friends who didn't make it to Paris.



Les coureurs @JumboVismaRoad n'oublient pas leurs 3 équipiers qui n'ont pas rejoint Paris. #TDF2022 pic.twitter.com/lymqEgnHVh — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

🥂 The traditional flute of champagne



🥂 La traditionnelle coupe de champagne des vainqueurs.#TDF2022 pic.twitter.com/GYeiyHvfS1 July 24, 2022

🏁 It's the first passing of the line and we see the first attacks!



🏁 Premier passage de la ligne et les premières attaques !#TDF2022 pic.twitter.com/UOYLBXpJoX — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

Op de Champs-Élysées was er het klassieke verloop. Enkele renners probeerden het, onder meer Stan Dewulf. Maar het verschil werd nooit echt groot. 20 seconden waren al veel. In de laatste ronde viel Pogacar aan. Hij kreeg Filippo Ganna mee, maar ook hun aanval was al snel gedaan.

De traditionele massaspurt was onvermijdelijk. Team BikeExchange trok de sprint aan. Dylan Groenewegen zette als 1e aan, maar Jasper Philipsen ging erop en erover en won met lengten voorsprong op de Champs-Élysées. Groenewegen was 2e, Alexander Kristoff 3e. De eindzege van Jonas Vingegaard kwam nooit in gevaar.