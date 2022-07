Lorena Wiebes maakt haar favorietenrol waar en verovert de 1e gele trui in de Tour de France Femmes, Lotte Kopecky 3e

Lorena Wiebes heeft haar favorietenrol waar gemaakt. Ze was op de Champs-Élysées de snelste in de massasprint. Ook is ze de 1e leidster.

De 1e rit in de Tour de France Femmes waren 12 ronden op de Champs-Élysées. Voor in totaal 82 km. Er waren enkele uitvallen, maar die droegen nooit ver. Alles kwam telkens samen. Wat nog interessant was, waren de tussensprinten onderweg. De 1e werd gewonnen door Marianne Vos. Zij klopte Lorena Wiebes en pakte de 25 punten mee. De 2e tussensprint won Lotte Kopecky. Doordat ze ook al 4e was in de 1e tussensprint, was ze voorlopig de leidster voor het puntenklassement. Femke Markus was onderweg 1e bij de enige helling van de dag en mag de 1e bolletjestrui aantrekken. Het peloton maakte zich klaar voor de massasprint. Ellen van Dijk trok de sprint aan. Het werd een strijd tussen Vos en Wiebes. Wiebes was de sterkste en veroverde zo de 1e gele trui. Ook is ze de 1e draagster van de groene trui. Lotte Kopecky sprintte naar een 3e plaats. AL EEN BELGISCHE OPGAVE Ook waren er enkele valpartijen te noteren. Dat leidde tot een opgave bij Alana Castrique. De Belgische viel op haar rechterzij en moest in een ziekenwagen afgevoerd worden.