Jasper Philipsen wint op de Champs-Élysées: "Dit is een kinderdroom die uitkomt"

Jasper Philipsen won de slotetappe van de Tour de France op de Champs-Élysées. Hij reed de perfecte sprint en won met lengten voorsprong.

"Ik kan het niet geloven", begon Jasper Philipsen het flashinterview. "Het is een kinderdroom die uitkomt. Het zal even duren vooraleer ik het besef. Ook wil ik mijn ploeg bedanken. Dat we de Tour zo kunnen beëindigen. Dit is de kers op de taart."

Philipsen beschreef de laatste hectometers: "Het ging ideaal voor mij. Ik zat in de juiste positie. Ook kon ik in het wiel van Groenewegen blijven. Hij moest snel aangaan en ik kon kiezen waar ik de sprint begon." De rest stond uiteindelijk niet op de foto.

"Het kan niet beter. Eerder waren er ontgoochelingen eerder deze Tour. Om dan op deze manier te eindigen. Dit is de mooiste plaats waar je als sprinter kan winnen", besloot Philipsen.