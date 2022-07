Louis Meintjes zakt na de tijdrit nog 2 plaatsen in de top 10

Louis Meintjes is na de tijdrit nog 2 plaatsen gezakt. Hij zal in de deze Tour op de 8e plaats eindigen.

Na de tijdrit naar Rocamadour waren er nog enkele verschuivingen in de top 10. Louis Meintjes zakte van plaats 6 naar plaats 8. Hij werd nog ingehaald door Aleksandr Vlasov die ook nog Nairo Quintana voorbijstak, en door Romain Bardet. Toch was Meintjes achteraf positief.

"Ik heb er alles aan gedaan om in de top 10 te geraken. Ook ging ik een paar keer in de aanval. Eventueel nam de vermoeidheid het bij mij over, maar dit is de 3e keer dat ik op plaats 8 eindig in de Tour. We zullen dit met alle renners, de familie en de rest van de ploeg vieren. Het wordt magisch."

Voor Intermarché-Wanty-Gobert is het in hun geschiedenis de 1e keer ooit dat ze in de Tour de France in de top 10 staan.