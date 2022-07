Eddy Merckx legt uit welke grote fout Tadej Pogačar gemaakt heeft

Tadej Pogačar heeft de Tour niet gewonnen. Volgens Eddy Merckx deels omdat er een grote fout is gemaakt in het UAE-kamp.

"Ik had niet verwacht dat Vingegaard zou winnen, maar vanaf het begin dacht ik dat Pogačar niet zo sterk was als hij vorig jaar was", legt Merckx uit in het Spaanse AS. "Ik denk dat hij zich minder goed heeft voorbereid op deze Tour dan in andere jaren. Alleen de Ronde van Slovenië te rijden, was volgens mij een fout in zijn voorbereiding."

Nochtans is dat exact hetzelfde dan wat Pogačar in 2021 deed. Toen won hij de Tour met vijf minuten voorsprong en dat heeft misschien voor wat overmoed gezorgd. "Hij kan het licht opgevat hebben. Als je de Tour al eens te makkelijk hebt gewonnen, denk je dat je je alles kan veroorloven, en dat is een grote fout die hij maakte."

KRITIEK MAAR OOK LOF

Desondanks heeft Merckx ook nog altijd lof voor de Sloveen. Hij erkent een stukje van zichzelf in hem. "Ik denk dat hij dichter bij mij aanleunt omdat hij zowel klassiekers als rittenkoersen rijdt. Het is ook de manier waarop hij rijdt. Hij is niet bang om aan te vallen, zelfs al draagt hij de gele trui. Op die manier lijkt hij veel op mij."