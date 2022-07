Serge Pauwels ziet dat het moeilijk wordt om Jumbo-Visma in de toekomst te kloppen

Jumbo-Visma domineerde de Tour. Serge Pauwels zei aan Het Nieuwsblad dat dat in de toekomst mogelijk zal verergeren.

Je kon er in de voorbije Tour niet naast kijken. Jumbo-Visma domineerde en won 6 ritten, het geel, het groen en de bollen. Totale dominantie dus. Ook lijken er enkele toppers naar Jumbo-Visma te gaan. Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Attila Valter en toptalent Thomas Gloag zouden naar hen trekken. Al kan dat pas vanaf 1 augustus bevestigd worden.

Serge Pauwels hoorde ook van die geruchten en begrijpt hen. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij hetzelfde zou doen, omdat Jumbo-Visma de ploeg van het moment is.

TE VEEL GOEDE RENNERS

Volgens Pauwels verwachten de 8 renners die in de Tour zaten, ook dat ze volgend jaar zullen willen meedoen. Maar van Baarle is volgens hem een kanjer en neem je die in principe altijd mee naar de Tour. Ook de andere mogelijke transfers zullen Jumbo-Visma alleen maar versterken. Volgens Pauwels wordt het een mission impossible om Jumbo-Visma te kloppen.

Pauwels ziet wel een kanttekening. Je kan ook te veel goede renners hebben. Volgens hem moet je ervoor zorgen dat iedereen gelukkig blijft in de ploeg en zijn positie kent. Daar zijn goede afspraken voor nodig. Wel ziet hij een voordeel dat Jumbo-Visma als enige ploeg zijn Tourploeg al in de winter bekend maakt. Volgens Pauwels bespaart dat de renners heel wat stress.