Nikolas Maes vraagt zich af of Lotto Soudal wel in de WorldTour moet blijven

Nikolas Maes heeft zo zijn twijfels of Lotto Soudal wel in de WorldTour moet blijven. Dat zegt hij aan Het Nieuwsblad. Hij opteert om de jongeren verder klaar te stomen zodat ze het WorldTour-niveau zeker aankunnen.

Lotto Soudal is al heel het seizoen aan het strijden om in de WorldTour te blijven. Ze staan op dit moment niet op een veilige plaats in de top 18. Het Nieuwsblad sprak met ploegleider Nikolas Maes.

Maes bevestigde dat ze in de Tour slechte zaken hebben gedaan met het oog op het behoud, maar liet weten dat ze weer begonnen zijn aan hun project in de koersen van de 2e rij. De belangrijkste koersen voor de renners die ze hebben. Hun jeugd is nog niet klaar om op WorldTour-niveau te koersen. Dat is er volgens Maes pas over 3 jaar.

Het doel van Lotto Soudal is om hun renners verder klaar te stomen om WorldTour-koersen aan te kunnen. Maes zegt dat het dan beter is om koersen van een niveau lager te rijden, dan de Tirreno-Adriatico of de Ronde van het Baskenland. Zo kunnen ze blijven koersen voor de overwinning en verliezen ze de feeling daarvoor niet.