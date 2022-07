UPDATE: Wout Van Aert rijdt de Clasica San Sebastian niet

Wout Van Aert rijdt de Clasica San Sebastian mogelijk niet. Dat liet sportief manager Merijn Zeeman verstaan aan Het Laatste Nieuws. De definitieve beslissing volgt nog.

In de voorbije Tour was Wout Van Aert een van de opvallendste figuren. Hij won 3 ritten, de groene trui en de Prijs van de Superstrijdlust. Al tijdens de winter stond ook de Clasica San Sebastian op zijn programma, omdat hij vaak een week na de Tour goed voor de dag komt.

Van het oorspronkelijke plan zou mogelijk afgeweken worden. Van Aert moest heel diep gaan in de Tour. Daardoor wordt het mogelijk moeilijk om te kunnen wedijveren met frisse renners. "We hadden vorige winter een plan opgemaakt", zegt sportief manager Merijn Zeeman aan Het Laatste Nieuws. "We zullen bekijken of het slim is om dat te volgen of niet."

In augustus gaat bij Van Aert alleszins de riem af. Nadien zal hij opbouwen richting het WK in Australië. Eerst rijdt hij de GP Plouay. Daarna volgen de GP Québec en de GP Montréal.

Update: Wout van Aert zou met een verkoudheid kampen, zo meldt zijn ploeg, waardoor hij dus met zekerheid niet aan de start komt van de Clasica San Sebastian.