'2 Belgische WorldTour-ploegen in de Omloop van het Houtland'

De ploegen voor de Omloop van het Houtland zijn bekend. Daarbij zitten ook 2 Belgische WorldTour-ploegen.

Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert staan op de startlijst van de Omloop van het Houtland. Dat weet Wielerflits. Naast hen zijn er nog 6 andere WorldTour-ploegen. Dat zijn Team DSM, Cofidis, Bora-Hansgrohe, Israel-Premier Tech, Team BikeExchange-Jayco en Jumbo-Visma.

Aan Belgische zijde zijn er nog Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Pauwels Sauces WB als procontinentale teams en Tarteletto-Isorex, Elevate p/b Home Solution-Soenens, Minerva en Geofco-Doltcini Materiel Velo.com als continentale ploegen.

De organisatie is niet echt verrast dat er 8 ploegen uit de WorldTour ingeschreven zijn. Ze vermoeden dat de degradatiestrijd daarmee te maken hebben.

De Omloop van het Houtland gaat op 21 september door. De start is in Eernegem. De finish ligt in Lichtervelde.