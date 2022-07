Lotto Soudal heeft zijn selectie voor de Ronde van Polen klaar en neemt 4 Belgen mee

Lotto Soudal heeft zijn selectie voor de Ronde van Polen bekendgemaakt. 4 Belgen zitten in de selectie.

De Ronde van Polen is de volgende rittenkoers binnen de WorldTour. Lotto Soudal maakte een dag voor de start zijn selectie bekend.

In de selectie van Lotto Soudal zitten 4 Belgen. Dat zijn Thomas De Gendt, Steff Cras, Jasper De Buyst en Sylvain Moniquet. De andere 3 renners zijn Roger Kluge, Jarrad Drizners en thuisrijder Kamil Malecki.

Lotto Soudal jaagt vooral op ritwinst. Voor het algemeen klassement zijn er geen uitgesproken ambities. Ze verwachtten dat de voorlaatste rit, die een klimtijdrit is, cruciaal zal zijn voor het klassement. Een goede uitslag in die rit zal in die optiek mogelijk goed resultaat in het algemeen klassement opleveren.