Patrick Lefevere laat zich uit over Tour voor vrouwen: "Chaos regeert", "Dat is ontoelaatbaar" en "Peloton op twee snelheden"

Patrick Lefevere is sinds kort ook volop bezig met het vrouwenwielrennen. Hij kijkt dus ook naar de Tour de France Femmes. Met een kritisch oog, hoe kan het ook anders?

"In de Tour regeert de chaos. Valpartijen links en rechts, een renster die naar links rijdt waar het naar rechts is, een Nicole Frain die duidelijk haar 'freins' niet weet zitten, een renster als Mavi Garcia die door haar eigen wagen wordt aangereden, ..."

Twee snelheden

"En dan wilde de ASO ook nog doen wat ze niet kunnen laten: de rit met gravelstroken was er ver over", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad. "Het waren eerder rotsen dan grind, ik ben verbaasd dat er niet meer lekke banden waren."

En er is Lefevere nog wat opgevallen: "Het niveauverschil tussen de rensters is gigantisch. Het is te veel een peloton op twee snelheden."