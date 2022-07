Belgische hoofdrolspelers in Ronde van Polen: Thijssen maakt het af voor Intermarché, De Buyst in finale gegrepen

In de tweede rit van de Ronde van Polen eisten Belgische renners de hoofdrol op. Thijssen van Intermarché koerste in de grootste rol, hij was immers de snelste aan de meet. Nadat een ontsnapping met Jasper De Buyst was gestrand.

Jasper De Buyst ging op pad met de Noor Abrahamsen en de Polen Stosz en Brozyna. Op 25 kilometer van de aankomst naderde het peloton al tot op 45 seconden en leek de vroege vlucht ten dode opgeschreven. De Buyst besloot dan maar om zijn kompanen achter te laten. De man die zo vaak de lead-out is bij Lotto Soudal, bleek een meer dan waardige uitdager voor de sprintersploegen. Het ging er enorm om spannen: met nog een voorgift van 19 seconden vatte De Buyst de laatste 6 kilometer aan. THIJSSEN KLOPT ACKERMANN Finaal was het toch onbegonnen werk om uit de greep van het peloton te blijven: de poging van De Buyst strandde op 1,4 kilometer van de meet. Toch kwam het nog tot een Belgische overwinning: Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty-Gobert was de snelste in de sprint. Thijssen klopte in aankomstplaats Zamość Ackermann en Milan.