Intermarché-Wanty-Gobert opnieuw in de top 10 van de Clasica San Sebastian: "De ploeg toonde een mooie spirit"

Intermarché-Wanty-Gobert is opnieuw met een renner in de top 10 van de Clasica San Sebastian geëindigd. Lorenzo Rota sprintte naar een 10e plaats.

Vorig jaar kon Lorenzo Rota in de Clasica San Sebastian voor de overwinning spurten, maar hij eindigde op plaats 4. Dit jaar kon hij niet met de besten mee, maar kon hij meedingen voor een ereplaats.

"De sterkste renners waren tijdens de finale buiten schot", zei Rota via zijn ploeg. "Toch zijn we in het peloton goed blijven strijden voor een dichte ereplaats. We hebben als ploeg een goede spirit getoond."

"Vanaf de afdaling van de Erlaitz hebben Domenico Pozzovivo, Jan Bakelants en ik elk om beurt aangevallen om de sprong naar het groepje voor plaats 4 te rijden", ging Rota verder. Even kon ik wegrijden met iemand van Astana, maar op de flanken van de Murgil-Tontorra haalden de anderen ons weer bij."

"Daarna probeerde Pozzovivo nog een paar keer te versnellen, maar de groep bleef samen. Uiteindelijk sprintten we voor de 7e plaats", besloot Rota die naar plaats 10 sprintte.