UAE-toptalent Ayuso (19) geeft visitekaartje af met eerste profzege: "Ik kan het bijna niet geloven"

Over de kwaliteiten van de 19-jarige Ayuso, twijfelde al niet meer. De eerste profzege van het UAE-talent onderstreept zijn potentieel nog eens.

Die wist Juan Ayuso te behalen in het Circuito de Getxo, een Spaanse eendagskoers. "Ik ben heel blij. Ik kan het bijna niet geloven", wist de jonge Spanjaard zich niet meteen raad met zijn emoties. "Ik bedank de ploeg, die me geholpen heeft en mij vertrouwd heeft."

LEKKE BAND STOPT AYUSO NIET

Het was pas diep in de finale dat Ayuso helemaal vooraan kwam aansluiten. "Op de slotbeklimming reed ik lek en dus kon ik de achtervolging op de twee ontsnapte renners niet meteen inzetten. Zodra dat wel kon, heb ik de kloof overbrugd. Ik wilde deze overwinning echt."

Ayuso kon daar ook voor spurten en liet zich de kaas niet van het brood halen. "In de finale gaf ik alles en was ik dan in staat om mijn eerste profzege te behalen. Ik kan niet gelukkiger zijn."