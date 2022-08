Derde plaats voor Quinten Hermans in Polen: "Wist wie ik moest passeren voor zege"

Quinten Hermans werd in een verraderlijke in de derde rit van de Ronde van Polen derde.

Volgens Quinten Hermans van Intermarché-Wanty-Gobert deed de slotklim denken aan de Muur van Hoei. “Vorig jaar probeerde ik het met een aanval in het begin van de klim, maar dat draaide niet goed uit. Nu probeerde ik het op een andere manier en kwam ik er al dichter bij. In de toekomst probeer ik het zeker opnieuw”, klonk het achteraf.

“Ik was erg gemotiveerd voor deze etappe, de enige aankomst bergop. Op de top van de laatste gecategoriseerde helling plaatste ik een eerste versnelling, maar met de tegenwind bleek ontsnappen een moeilijke opdracht. Op de klim naar de finish volgde ik de beteren en in de laatste hectometers koos ik het wiel van Higuita. Ik wist dat ik hem voorbij moest om de overwinning te behalen, zette me recht op de pedalen, maar moest uiteindelijk toegeven dat de benen niet meewilden met het hoofd.”