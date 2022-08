Pascal Ackermann is de sterkste sprinter in Polen, opnieuw ereplaatsen voor Jordi Meeus (2e) en Quinten Hermans (4e)

Pascal Ackermann heeft de 4e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. In de sprint won hij voor Jordi Meeus en Quinten Hermans. Sergio Higuita blijft leider.

In de Ronde van Polen ging rit 4 van Lesko naar Sanok. De rit was bijna 180 km lang en ging over heuvelachtige wegen. In de finale waren er nog 2 stevige klimmen van meer dan 4 km met een gemiddeld stijgingspercentage tot 6%. Ook de slotmeters gingen omhoog.

De rit vertrok zonder Alpecin-Deceuninck. Zij trokken zich terug door enkele covidgevallen.

Na een hevig strijd lukte het voor 5 renners om weg te rijden. Onder meer Kamil Malecki was er voor Lotto Soudal bij. Hij pakte onderweg veel punten mee voor de bergtrui. Voldoende om die te veroveren. Achter de kopgroep behield het peloton de controle. Op laatste klim van de dag moest onder Malecki lossen uit de kopgroep. Op enkele kilometers van de meet werden ook de laatste 3 gegrepen.

Met nog 3 km te gaan viel Zdenek Stybar. Hij had snel 10 seconden voorsprong. Op de slothelling strandde Stybar in het zicht van de meet. Pascal Ackermann sprintte naar de zege. Jordi Meeus werd 2e. Quinten Hermans 4e. In het peloton kwam leider Sergio Higuita ten val zonder al te veel erg. Hij viel binnen de laatste 3 km en blijft leider.