Jumbo-Visma betreurt massale valpartij: "Met wetenschap van nu waren we nooit juichend over streep gekomen"

Deze keer is het een 1-2-3'tje waar ze bij Jumbo-Visma weinig plezier aan hebben. Een massale valpartij overschaduwde immers de behaalde uitslag in de tweede rit in de Ronde van Burgos.

"Ik had geen idee wat er achter mij gebeurd was", reageerde ritwinnaar Timo Roosen. "We zaten achter Edoardo Affini toen er gevallen werd. Ik hoorde iets en wierp een blik achterom, maar had geen idee dat er zo’n grote valpartij plaatsvond. Toen ik checkte of ik een ploeggenoot in mijn wiel had, zag ik iets geels in mijn wiel. Ik dacht dat het David Dekker was."

Dat was niet zo: Dekker was de eerste die tegen de grond ging, nadien was zowat het hele peloton hetzelfde lot geschoren. "Daarna ben ik vol aangegaan. Er kwam niemand overheen en dan kom ik juichend over de streep." Misplaatst, zo klonk de kritiek. "Dat zag er natuurlijk niet netjes uit, maar ik wist niet wat er gebeurd was achter mij. Met de wetenschap van nu, waren we nooit juichend over de streep gekomen."

We winnen liever niet op deze manier

Dat onderstreept ook ploegleider Addy Engels. "Onze renners kwamen juichend over de finish, maar hadden geen idee wat er achter hen gebeurd was. Dat daalde daarna ook wel even in. Het is topsport en we rijden om te winnen, maar we winnen liever niet op deze manier."