Mark Cavendish staat niet meer aan de start in Polen: "Ik wil me concentreren op deze koers"

Na 5 ritten in de Ronde van Polen vindt Mark Cavendish het welletjes. Hij komt niet meer aan de start in de 6e rit. Cavendish gaat naar de Commonwealth Games.

"Ik vind het spijtig om het team en de wedstrijd te verlaten", zegt Cavendish. "Maar ondertussen kijk ik ernaaruit om aan de start van de Commonwealth Games te staan en het shirt van Isle of Man te dragen. Ik wil Quick Step-Alpha Vinyl bedanken voor hun steun."

.@MarkCavendish won’t start #TdP22 stage 6 as he shifts his attention to the Commonwealth Games.



”I’m sorry to leave the boys & the race, but at the same time I’m looking forward to racing for the Isle of Man at this great event, and I want to thank the team for their support.” pic.twitter.com/muXzbX7hrt