OFFICIEEL: Intermarché-Wanty-Gobert gaat twee jonge Belgische talenten halen bij ander Belgisch team

Laurenz Rex en Tom Paquot (foto), allebei 22, zijn vanaf 2023 renner bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Beiden stroomden vanuit de opleidingsploeg van Bingoal WB Pauwels Sauzen door en reden in 2021 en 2022 voor de eliteploeg. Nu is het dus tijd voor een volgende stap. Ze hebben bij Intermarché een contract getekend voor twee seizoenen.

Rex is een voormalig mountainbaiker en eindigde dit jaar tiende in de Brussels Cycling Classic. "Ik voel me klaar voor een volgende stap in mijn carrière en ben blij dat dat bij Intermarché-Wanty-Gobert zal zijn. Ik wil tactisch evolueren en ook fysiek progressie blijven maken. Een eerste stap om te blijven groeien is het toevoegen van rittenkoersen van één week uit de WorldTour aan mijn programma."

Intermarché-Wanty-Gobert secures two Belgian talents with Laurenz Rex & Tom Paquot 🇧🇪



Aike Visbeek: "They are among the five Belgian riders that will make their World Tour debut with IWG, as part of our strategy to develop Belgian talents!"



Read more ➡️ https://t.co/kYv0rHibim pic.twitter.com/2ZghoM63DE