Ritwinnaar Tour de France krijgt contractverlenging van 2 jaar bij Israël-Premier Tech

De kasseienrit van de voorbije Ronde van Frankrijk naar de Arenberg werd in de sprint gewonnen door Simon Clarke. Bijna een maand na zijn ritoverwinning ziet hij zich nu beloond worden. Zijn contract bij Israël-Premier Tech wordt verlengd tot 2024.

“I feel like the stage win in the Tour de France and the new contract I have signed is basically a reward for never giving up, sticking at it, staying positive even in the difficult times.”



