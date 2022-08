De reden waarom Dylan Teuns nu al van ploeg verandert ... en waarom hij niet meteen van dienst is

Dylan Teuns gaat per direct weg bij Bahrain-Victorious. Hij gaat meteen bij Israël-Premier Tech aan de slag. Met een duidelijke reden.

Het was al even duidelijk dat Dylan Teuns volgens jaar voor een andere ploeg dan Bahrain-Victorious zou uitkomen, maar dat hij per direct zou overstappen naar Israël - Premier Tech? Dat was toch verrassend.

Veel valt het namelijk niet voor dat een renner binnen hetzelfde jaar voor verschillende ploegen rijdt, maar Bahrain had er wel vrede mee.

Strijd tegen degradatie

De reden is duidelijk: Teuns moet er proberen voor te zorgen dat zijn nieuwe ploeg niet uit de World Tour moet degraderen.

De kloof met Movistar op een veilige 18e plek is zo'n 900 punten. Probleem opgelost met de 1042 die Teuns al sprokkelde dit jaar? Neen, hij kan zijn punten niet inbrengen voor zijn nieuwe ploeg. Toch kan hij van waarde zijn, want als hij in de Vuelta meer dan 120 punten sprokkelt komt hij in de top-10 van zijn nieuwe team en draagt hij op die manier bij.