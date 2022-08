Evenepoel of van Aert wereldkampioen bij het ontbijt?

Nog 50 dagen tot de dag van het WK in Australië. En dat zal werk worden voor de nachtuilen of vroege vogels.

Het uurverschil tussen Brussel en het Australische Wollongong, waar het WK zal plaatsvinden, is namelijk niet minder dan acht uur.

9 uur

Ondertussen is beslist dat er rond 10u15 zal starten - 2u15 dus in Belgische tijd. De aankomst zal daardoor rond 9 uur zijn, weet Het Nieuwsblad.

Het wordt dus bij het ontbijt kijken of van Aert of Evenepoel wereldkampioen kunnen worden. Of een nachtje doorsteken.